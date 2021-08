No me asusta: Erik Rubín habla de la posibilidad de mostrarse en OnlyFans

México.- Erik Rubín habló de la posibilidad de abrir su propia cuenta en OnlyFans y mostrar todo.

El también actor compartió para las cámaras de “Ventaneando” que la idea de abrir una cuenta en OnlyFans y mostrarse como Dios lo trajo al mundo a cambio de dinero no le suena tan descabellada.

No lo he pensado y tampoco me asusta, sé más o menos de qué se trata, nunca he entrado a uno, no sé si haya limitaciones o no, o si es todo el paquete, no sé cómo sería”, explicó Erik Rubín.