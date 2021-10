María Conchita Alonso tuvo 'una noche de copas, una noche loca' con Erik Rubín

México.- La controversial cantante María Conchita Alonso reveló que Erik Rubín, 14 años menor que ella, tuvo un romance con ella y Andrea Legarreta reaccionó ante las cámaras al respecto.

Es bien sabido que el ex Timbiriche, Erik Rubín, ha tenido mucho pegue con las mujeres, pues incluso provocó hace muchos años una rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio que incluso terminó con un pleito que se vio reflejado en las canciones "Hey güera", de la Guzmán, y "Mío", de 'La Chica Dorada'.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán llevaron su rivalidad hasta el escenario por el amor de Erik Rubín. Fotos: Especiales

Ahora es otra mujer la que revela que tuvo un romance con el ahora esposo de Andrea Legarreta, se trata de María Conchita Alonso, de 64 años, quien frente a los medios habló de lo talentoso y tierno que es Erik Rubín, de 50 años.

La cantautora cubana, quien logró gran fama en los 80 con el tema "Noche de copas", fue abordada por medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y fue ahí donde hizo la revelación.

Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya”, narró la cantante, pues aseguró que no se enamoró de él.

Fue la cantante María Conchita Alonso quien habló de su amorío con el ex Timbiriche. Foto: Instagram

Ante la pregunta de si había sido 'una noche de copas, una noche loca', como dice su exitosa canción, la cantante solo soltó una gran carcajada.

María Conchita Alonso detalló cuándo fue que ocurrió este romance. “Estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso, muy honesto, es un hombre que encontró lo que quería, que era una estabilidad, que existen muy pocas, sobre todo en nuestro ambiente”, explicó la cantante.

¿Cómo reaccionó Andrea Legarreta?

La conductora del programa “Hoy”, de Televisa, fue cuestionada sobre el romance que reveló María Conchita Alonso con su esposo Erik Rubín.

Andrea Legarreta dio su opinión de la relación que tuvo su esposo con María Conchita Alonso. Foto: Instagram

Andrea Legarreta, quien recientemente confesó que perdió su virginidad con Rubín, tomó con buena actitud la pregunta de los reporteros, pues aseguró que lo que no fue en su año no fue en su daño, y por el contrario, que Erik había sido muy afortunado de tener algo con María Conchita Alonso, pues era una mujer muy atractiva y sensual, y que no era para ella una sorpresa, pues ya sabía que algo había pasado entre ellos.

Y respecto a la diferencia de edades, pues María Conchita Alonso es 14 años mayor que Erik, Legarreta dijo que lo que importa es que te guste la persona, y no si es una joven anda con un hombre mayor, o un chavo anda con una mujer más grande.

