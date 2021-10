Erika Buenfil habla sobre Inés Gómez Mont y apoya a Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Erika Buenfil sostuvo un encuentro con la prensa y utilizó las cámaras para hablar de un tema al que se le ligó después de que se hiciera público el problema legal que enfrenta Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Durante su paso por la alfombra amarilla de los premios “Eliot Awards”, la actriz de “Vencer el pasado” desmintió su autoría sobre las declaraciones en contra de la conductora de televisión, ahora que tiene problemas con la justicia:

En mi Instagram yo no he dicho nada de Inés Gómez Mont ni en ninguna parte, ¡yo nunca dije nada!, todo han sido cosas que han dicho, a lo mejor yo le di like nada más, pero de decirlo, mira, yo no le deseo mal a la gente, y yo creo que la vida va acomodando y hay piezas sueltas que se tienen que ir acomodando en el rompecabezas, yo no culpo a nadie de nada, yo soy muy feliz, tengo un hijo hermoso, orgullosa mamá, todo mundo sabe quién es el papá de Nicolás, y no tengo nada que ocultar, soy libre, no le debo nada a nadie y que Dios nos bendiga a todos y a ella también”, zanjó.