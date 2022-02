México.- La Bebeshita confesó en televisión abierta que Nicolás Buenfil, 15 años menor que ella, la corteja, pero ella no se deja, pues no quiere problemas con Érika Buenfil quien reaccionó ¿como una mamá celosa?.

Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de la celebridad de televisión y redes sociales, dejó claro que no quiere problemas con la actriz de 58 años, pues la admira por su trayectoria.

Contó que Nicolás Buenfil, quien recién cumplió 17 años, le empezó a escribir para decirle que era su fan, pero en tono coqueto.

La famosa de TV Azteca dijo que le queda claro que Nicolás es menor de edad y que no quiere molestar a Érika, pues podría ser su futura suegra.

Nunca lo he visto porque digo: ‘es muy pequeño, qué va a decir mi futura suegra’, está muy guapo, es muy alto, le llevaría 10 años, no, más, como 13”, agrega la ex participante del extinto programa Enamorándonos.

Sobre el coqueteo de su hijo con La Bebeshita, Érika Buenfil ya reaccionó, y de una forma inesperada.

La actriz de telenovelas dijo que no comentará mucho del tema, pues son cosas de adolescentes, pero sí reconoció la belleza de la ex participante de MasterChef Celebrity.

No, no (tengo) mucho qué comentar, cosas de adolescentes, pues está muy guapa y no, no sé qué le puso Nicolás, pues está muy guapa, no soy suegra de nadie, le gustan muchas, pero todavía no tiene novia, ya tendrá edad para eso, bye, bye”, dijo Érika Buenfil.