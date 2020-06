‘Erika Buenfil y Laura Flores me decían gorda’, Alejandra Ávalos rompe el silencio

México.- En estos tiempos de pandemia, la guapa actriz y cantante Alejandra Ávalos sacó a relucir un secreto, habló de dos famosas actrices que fueron sus detractoras cuando comenzaba su carrera como cantante, y son las rubias Erika Buenfil y Laura Flores.

Alejandra Ávalos, de 51 años, recordó que ambas actrices la trataron tan mal que se atrevían a acudir a sus shows para sentarse en primera fila y desde ahí gritarle que estaba gorda.

Erika Buenfil y Laura Flores me trataron mal en su momento, me ofendieron, pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta y esta yo en el centro nocturno con mi espectáculo y desde primera fila, a mis pies me decían: gorda, panzona, tienes celulitis, así, ash, te crees mucho verdad”, recordó la actriz.

Incluso recordó que Flores y Buenfil platicaban en voz alta en sus shows para llamar la atención y aún así, al final del espectáculo, querían ir a saludarla a su camerino .

Estos actos fueron considerados por la como envidia, ya que su mejor momento fue cuando ella tenía 25 años, en donde jamás tuvo un gramo de grasa extra, estaba marcada, firme, hermosa.

La intérprete de ‘Tú hombre, yo niña’ recuerda que donde más le afectó su carrera fue en la actuación, ya que ellas tenían buenas relaciones con ejecutivos de Televisa y ella iba llegando.

Alejandra Ávalos recordó que a ella nadie la patrocinó y considera que eso es lo que le molestaba a la 'reina de Tik Tok’, Erika Buenfil, así como a Laura Flores.

Ávalos también atribuye los ataques a su belleza, la cual despertó el interés de los hombres que apoyaban que querían y apoyaban a Erika Buenfil y Laura Flores.

Señala que “me intentaban seducir y obviamente” no aceptaba.

La ex esposa del también actor de Televisa, Fernando Ciangheritti recordó que en una ocasión tuvo que rechazar protagonizar un melodrama al lado de Raúl 'Negro' Araiza con tal de no trabajar con Erika Buenfil.

Yo rechacé el papel estelar de esa telenovela con tal de no ver a esa mujer, no me comparo con ellas para nada, no somos iguales”, finalizó Alejandra Ávalos.