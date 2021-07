VIDEO. Érika Zaba confirma que los OV7 sí están distanciados

México.- Érika Zaba confirmó a través de un video que sí hay una ruptura entre los integrantes de la agrupación OV7, de la que forma parte.

Primero se informó que Lidia Ávila no quiso formar parte de la gira por los 30 años de la agrupación, debido a que no aprobaba la nueva relación amorosa de M’Balia con una mujer llamada Alejandra Tinajero, pues la consideraba un mal ejemplo para sus hijos.

Aunque Lidia lo desmentió en redes sociales, M’Balia Marichal declaró en la alfombra roja de la obra musical “Sie7e” que se encuentra más que feliz y que lo que opinen los demás no es importante para ella.

Enseguida, Ávila volvió a opinar y confesó que al intentar darle una explicación, M’Balia solo la dejó en visto.

Y ahora, a través de su canal de YouTube, Érika Zaba reaccionó al video de su boda religiosa hace cuatro años, donde fueron precisamente sus compañeros de OV7 los que les colocaron el lazo, momentos que extraña, pues hoy están distanciados, lo cual lamentó.

Ahí los siete, como disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos, me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo ahorita los siete, pero sin duda han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados”, aceptó Érika Zaba.