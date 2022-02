México.- Ernesto D’Alessio causó molestia entre la comunidad LGBT al rechazar que el gobierno utilice recursos para cirugía de reasignación de sexo, y aunque dijo que no se opone, señala que lo debe pagar quien se quiera operar.

Todo comenzó cuando el hijo de Lupita D'Alessio reaccionó en Twitter a un mensaje publicado por el ISSSTE.

"El #ISSSTE, siempre a la vanguardia, incluyente y en apego a la no discriminación, realiza con éxito la primera cirugía del instituto de reasignación sexual con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales del @CMN20nov. #TransformandoAlISSSTE #LGBTTTI+".

Lo que el cantante Ernesto D'Alessio contestó fue: "Ósea, los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación NO! El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado", lo que le valió múltiples críticas, e incluso hubo quienes lo señalaron de transfóbico.

Ernesto D'Alessio opina que quienes quieran operarse para cambiar de sexo deben pagarlo de su dinero. Foto: Instagram

Este fin de semana, en entrevista para el programa "De primera mano", Ernesto D'Alessio quiso aclarar su opinión, al asegurar que no se opone a las cirugías de reasignación de sexo, pero no está de acuerdo en que el gobierno gaste recursos en estas operaciones.

“No me estoy oponiendo a que la gente viva su vida libremente. La verdadera diversidad debe ser el respeto, la empatía y no la imposición de la igualdad para todos; a eso es a lo que yo me opongo”, expresó.

Pero tal parece que salió peor su intento de aclarar su comentario, pues comparó la cirugía de cambio de sexo con una operación estética.

Imagínate que yo me quiero operar y es un deseo mío, yo tengo todo el derecho de hacerlo, pero utilizar dinero del estado… sería lo mismo que un hombre o una mujer se quiere hacer una liposucción y entonces que se las pague el gobierno, a eso es a lo que me opongo”, dijo.

Y aunque aseguró que está a favor de la comunidad LGBT, insistió en su punto.

“Yo no digo no se operen, pero páguenlo con su dinero. Yo no estoy en contra, es razonable y lógico pero que no lo hagan con el dinero de los mexicanos”, dijo.

