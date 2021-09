Ernesto Laguardia cumple 62 y revela cuántas cirugías lleva

Ciudad de México.- Ernesto Laguardia se ha sabido ganar el cariño del público, es por ello que logra mantenerse vigente en la televisión mexicana a lo largo de varias décadas. En los próximos días soplará la velita número 62, y para el asombro de muchos, su apariencia no concuerda con la edad.

En una entrevista con la revista de espectáculos mexicana, TVyNovelas, Ernesto Laguardia reveló su secreto de lo que al parecer sería un “pacto con Dorian Grey” o el elixir de su “eterna juventud”, y por fin confiesa a cuántas cirugías se ha sometido para “envejecer con gracia”.

El actor que inició su carrera en las telenovelas en el año de 1983, reveló cuántas cirugías se ha hecho para mantener una buena apariencia, ya que aceptó que los cuestionamientos acerca de su edad y sobre apariencia son muy frecuentes.

Al ser cuestionado sobre cuál es su secreto para parecer mucho más joven respecto a su edad, el también conductor manifestó que el verdadero secreto es el poder convivir con su familia, especialmente con sus hijos, ya que eso lo mantiene lleno de juventud y motivado por la vida. Además reiteró que una alimentación sana es muy importante para conservar la buena apariencia .

Ante los cuestionamientos del periodista, el conductor de Código F.A.M.A. y Teletón señaló que no ha visitado al cirujano plástico, pero aceptó que sí es muy disciplinado con la aplicación de cremas para cuidar el rostro.

Laguardia señaló que no se ha sometido al bisturí, porque no lo considera necesario, sin embargo dejó entrever que no está en contra de quien decide someterse a estos procedimientos, además de que no descartó en un futuro darse una ayudadita.

En estos momentos me siento muy bien, muy rejuvenecido por dentro y creo que eso se refleja, tener trabajo en estos momentos tan complicados es una bendición”, comentó.

