México. La cantante y actriz Danna Paola, de 26 años, ha formado amplia carrera tanto en México como en España, pues tanto su música como la actuación, la han vuelto una de las artistas femeninas más exitosas del momento, desgraciadamente son muchos quienes pueden aprovecharse de la gran aceptación y fama con la que cuenta la mexicana, un ejemplo de ello es su novio Alex Hoyer.

En una entrevista con una persona cercana a Danna Paola, reveló a la revista TV Notas que el cantante de 24 años, Alex Hoyer, no es el favorito de la familia de Danna, pues ellos aseguran que no solo no la trata bien, sino que busca colgarse de su fama.

La cantante de “Mala fama” es una mujer sumamente fuerte y madura, que es bien recibida por los medios de comunicación quienes perciben en ella una gran personalidad capaz de triunfar en lo que se propone; pero desgraciadamente en temas amorosos Danna no ha triunfado, pues al parecer la relación con Alex no ha sido un cuento de hadas.

Alex Hoyer y Danna Paola no hablan mucho de su relación.

En la entrevista, la persona revela que muchos de sus amigos cercanos, familiares y su papá, don Juanjo, desconfían del cantante y aseguran que no la trata del nada bien, creen qué solo busca colgarse de la fama de Danna Paola.

Me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama”, aseguró a Tv Notas.

Y es que aunque ambos son parte de la industria musical, la carrera de Alex Hoyer no despegó como él esperaba.

En 2014 fue participante del programa de música “La Voz” formando parte del equipo de Ricky Martin, tiempo después lanzó tres temas originales que no tuvieron el éxito esperado, luego, en 2017 participó en la telenovela “Kally’s Mashup” de Nickelodeon como protagonista.

En comparación con su pareja, Danna Paola ha triunfado tanto en televisión como en la música, pues al formar parte de las primeras tres temporadas de la serie juvenil española de Netflix ‘Elite’, la ex juez de “La Academia” cautivó tanto al público mexicano como español, quienes aplaudieron su interpretación como “Lucrecia” en la serie.

'Lu', el personaje de Danna cautivo a los fans de 'Elite'

Danna Paola es nominada a Latin Grammy 2021

Recientemente, Danna Paola fue nominada a los premios Latin Grammy 2021, pues su disco K.O es candidato para Mejor Álbum Vocal Pop.

En palabras del entrevistado, Alex ayer es una persona muy celosa e insegura, y el hecho de que él vive en Monterrey y Danna en CDMX, eleva los celos del cantante.

Es súper celoso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la CDMX y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Además, la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera”, compartió la persona cercana a Danna Paola.

Aseguró que tal es la influencia que tiene sobre la cantante que incluso se involucró en la composición y producción de los temas “Mía” y “Kaprichosa” mismos que no fueron de los mejores éxitos de la intérprete.

Agregó que no solo se vio afectado el éxito de los temas musicales, sino que diversos colaboradores se molestaron y esto acabó con su relación laboral.

Intervino en la composición y producción de sus nuevos temas, como ‘Mía’ y ‘Kaprichosa’, que casualmente no han sido los mejores porque, como les digo, él no tiene tanta experiencia como para aventarse a opinar en la producción Esto le trajo un problema con sus ex colaboradores, con quienes hace poco rompió relación”.

