¿Es doña Florinda? Florinda Meza revela cuál es su personaje favorito de ‘Chespirito’

Ciudad de México. Fue en el año 1995 cuando se grabó el último capítulo de la serie "Chespirito".

También hace 25 años, el 25 de septiembre se transmitió el último programa y curiosamente ahora se celebrará la fecha de una forma diferente. A falta de un acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito, desde hace casi dos meses ya no se transmite ninguno de los programas que marcaron a varias generaciones y traspasaron fronteras con personajes como "El Chavo" y "El Chapulín Colorado", nacidos de la mente de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza, fue una de las actrices que formaron parte de 'Chespirito' dando vida a algunos de los personajes más queridos.

La viuda de Bolaños compartió su sentir con respecto al momento actual del programa y relató cuál era su favorito y por qué.

Me encantan todos, cada uno por diferentes razones, pero mi corazón late fuerte por 'la Chimoltrufia'. Es un personaje muy rico, lleno de matices y muy querido por el público, curiosamente, ahora que se puede analizar a las audiencias de manera instantánea, he descubierto que 'la Chimoltrufia' tiene más fanáticos masculinos que femeninos. Eso me sorprende", explica Meza.