Acusan a Mona de arrogante tras decir que sus vecinos no la pueden correr: ‘No pueden pagar de pu…como yo lo hice’

León, Guanajuato.- Con un visible enojo, enfadada y cansada fue como Mona siguió con el tema de los reportes de los vecinos al grado de explotar contra ellos y decirles que no la pueden correr porque no pueden le pueden pagar de contado el costo de su casa.

En una pequeña transmisión que se volvió viral, y que muestra el enfado de Mona tras recibir el bullying de Geros, su pareja, la chica explotó con una pregunta de un seguidor.

Mona, a lo mejor tus vecinos hacen esto para que te vayas -a lo que ella respondió- no van a hacer que me vaya, yo no me voy de aquí, no me pueden correr chicas, solo que me paguen de putazo todo lo que yo pagué aquí, y es ilógico que ellos paguen lo que yo di, de contado”.