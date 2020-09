Es la mejor opción: Paty Navidad vuelve a causar polémica, apoya a Donald Trump

México.- La actriz de telenovelas, Patricia Navidad, volvió a causar polémica en redes sociales al mostrar su apoyo al presidente Donald Trump para repetir en la presidencia de Estados Unidos, pues asegura que él es el mejor.

En sus redes sociales como Twitter e Instagram, la actriz de la telenovela ‘Cañaveral de Pasiones’ expresó que Joe Biden es un pedófilo y que antes de criticarla por expresar lo que piensa, investiguen.

En redes sociales, Navidad de 47 años de edad, compartió varios mensajes en los que expresa que no está de acuerdo con las críticas a Trump, pues es mejor persona que algunos mexicanos.

No sé por qué tanto escándalo con el racismo, son buenos para identificar cuando los demás lo son, pero no aceptan que aquí viven millones de racistas. La mayoría de los mexicanos son más racistas que Trump. Joe Biden apoya el legalizar la pedofilia, es un pedofilo ¿Qué es peor?”, escribió Paty Navidad.

La también cantante no sólo cree que el republicano es una buena opción para Estados Unidos, sino que será el ideal para todo el mundo.

Guste o no, estemos de acuerdo o no, Trump es la mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, reconstruir Latinoamérica y hacer América grande. Republicanos pro-vida y familia, demócratas Pro-muerte y pedofilia. PD. No se enojen, mejor investiguen”, escribió.