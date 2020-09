¡Es miserable! Periodista ataca a Carmen Salinas por presumir ayuda al prójimo

México.- El que la reconocida actriz Carmen Salinas declarara que en vida ayudó con fuertes cantidades de dinero al fallecido ex Garibaldi, Xavier Ortiz, no fue bien visto por internautas ni por el periodista Alex Kaffie, quien calificó la actitud de la también empresaria de miserable.

La declaración de Carmen Salinas la dio el mismo día del fallecimiento de Xavier Ortiz, quien fue localizado sin vida en su casa de la ciudad de Guadalajara, por lo que Alex Kaffie reaccionó y le mandó decir que ‘lo que haga su mano izquierda, no lo debe saber la derecha’.

Me pareció desatinado, ¡y mucho! Que Carmen Salinas le dijera al reportero Joel O’farrili que había ayudado económicamente al fallecido Xavier Ortiz”, reprobó Kaffie en su columna ‘Sin Lisonja’.

Y es que la también empresaria y política le dijo a O’farrili que siempre apoyó al ex Garibaldi con fuertes sumas de dinero que nunca le cobró.

¡Qué mal! Presumir que se ayuda al prójimo, ¡es miserable! No hay que alardear ni en privado ni en público cuando se tiende la mano. El bondadoso acto de Carmen Salinas se volvió estiércol al hacerlo ella del conocimiento general. No es la primera vez que la oigo o veo presumiendo su solidaridad”.

El polémico conductor de espectáculos, Alex Kaffie, agregó que en más de dos ocasiones ha sido testigo que se vanagloria de haberle conseguido vivienda a don Ernesto Gómez Cruz.

‘Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha’, reza la frase. ¡Acate la frase, señora!”, escribió Kaffie.

La declaración del ex conductor del matutino ‘Hoy’ de Televisa enseguida causó la reacción de sus seguidores, quienes mostraron la misma postura que el columnista.

Justo eso pensé cuando vi la entrevista”, “Así es, esta señora de humilde no tiene nada, aparte metiche, burlona”, “Siempre quiere dar la imagen de buena gente, pero tiene mucho veneno en su corazón”, “Lo que hace tu mano derecha que no sé de cuenta la izquierda”, “Yo vi la declaración y la verdad también se me hizo de mal gusto decir que le dio dinero para la operación, tache a Carmen Salinas”, reaccionaron internautas.