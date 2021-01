¿Es obra de un cirujano? Demi Rose confiesa todo al respecto

Reino Unido.- La modelo británica Demi Rose decidió romper el silencio y declaró si sus senos eran obra de un cirujano plástico.

Mediante sus redes sociales, la modelo contestó a varios de sus seguidores, quienes fueron persistentes en cuestionar sobre las operaciones que se rumora se realizó.

Con una fotografía antigua, Rose aclaró todas las dudas y detalló que aunque sí se ve un poco diferente y más joven, ya presumía un cuerpo torneado.

Cabe mencionar que en algunas entrevistas a diferentes medios la modelo aseguró que nunca se ha sometido a dicha cirugía.

Jamás me he sometido a una cirugía de ese tipo (aumentos de senos), por lo que mi cuerpo no es la obra de algún cirujano", comentó.