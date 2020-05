'Es triste y preocupante', Colate habla sobre Paulina Rubio

Ciudad de México.- El empresario y expareja de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera mejor conocido como ‘Colete’, arremetió en contra de la ‘Chica Dorada’ pues aseguró que lo realizó en su transmisión en vivo, por lo que ella se ha vuelto viral, fue “triste y preocupante”.

Hace unos días, la cantante Paulina Rubio había hecho una transmisión en vivo, en donde se equivocaba en repetidas ocasiones al hablar, pues decía palabras sin sentido y además, olvidaba la letra de sus canciones, por lo que fue criticada fuertemente en redes sociales.

Durante una entrevista para el programa matutino de Tv Azteca, ‘Venga la Alegría’, el empresario español se mostró avergonzado por las actitudes de la cantante, incluso se piensa que estaba bajo las influencias de alguna droga.

Claro que he visto el video, muchas veces hago esfuerzos por no ver cosas que no me gustan, pero en este caso creo que me lo han enviado 300 veces y desgraciadamente si lo he visto. Creo que es un tema triste y preocupante, es un tema que me apena y me preocupa”, aseguró el empresario.