Es un dolor horrible: explica Ellen DeGeneres malestares que le causa el Covid-19

Estados Unidos.- La comediante y presentadora Ellen DeGeneres, quien fue acusada este año de permitir un comportamiento abusivo con sus empleados en su show, anunció en redes sociales los efectos y fuertes dolores que tiene que soportar en su lucha contra el coronavirus (Covid-19).

Y es que luego de que se contagiara, a la conductora estadounidense no le quedó de otra que cancelar el resto de programas que quedaban por emitirse para cumplir los protocolos de seguridad y prevención.

Aunque en términos generales se encuentra ‘bien’, en los últimos días ha estado experimentando unos dolores ‘horribles’ que soporta a duras penas, gracias al apoyo constante que recibe de su esposa, Portia de Rossi.

¡Hola a todos! Quería darles las gracias por los buenos deseos. Me siento muy bien, estoy feliz al cien por cien, de verdad. La única cosa que no te dicen que puedes tener, que es lo que me pasa a mí, es dolor de espalda”.