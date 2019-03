'Es un padre ejemplar': Vicente Fernández habla sobre las polémicas de Alejandro Fernández

Ciudad de México.- Con el paso de los años, la fama de Alejandro Fernández ha ido creciendo, no solamente por pertenecer a una dinastía encabezada por su padre, Vicente Fernández, sino también por el talento que heredó y en parte, también por las polémicas en las que se ha visto envuelto y de los que su padre, ha hablado al respecto.

De acuerdo con información al portal Hola, el intérprete de tu Por Tu Maldito Amor, fue cuestionado sobre los diversos acontecimientos en los que El Potrillo ha dado de que hablar, por lo que Vicente defendió la intregridad de su hijo, asegurando que actualmente sigue aconsejándolo y cuando es necesario, platica con él.

No me incomoda porque él tiene la culpa, pero me duele, por más que le decimos y que lo regaño, porque sí lo regaño", contó en una entrevista para Un Nuevo Día.