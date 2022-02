‘Es una persona prepotente y grosera’: Cynthia Klitbo habla de las humillaciones de Carla Estrada

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo estuvo como invitada en el canal de Inés Moreno, quien es youtuber y decidió entrevistar a la actriz, por lo que la famosa no dudó en platicar varios aspectos de su carrera.

Entre los que llamó la atención fue cuando recordó uno de los peores momentos de su carrera artística, y sin “pelos en la lengua” contó que su relación con la productora Carla Estrada terminó muy mal después de participar en el mismo proyecto.

En la charla para el canal de YouTube la actriz se expresó con su característico tono, es decir directa y sin miramientos, y reveló que fue durante la telenovela “Alborada” cuando ella se estrenó como directora de escena, en dicho proyecto estaba como Carla Estrada como su productora, y Klitbo aseguró es una mala persona y muy grosera.

En el video de YouTube se puede ver cuando la presentadora la cuestiona acerca de la presentación de “Alborada” ante los medios de comunicación y por qué en aquel momento ella no salió a hablar de su participación, fue entonces cuando la actriz destapó los problemas, asegurando que no salió porque la escondieron.

Lo voy a decir abiertamente porque ya estoy hasta acá de 30 años de Carla Estrada, es una persona prepotente, grosera, trata a su empleados no nos baja de pendejos, a los actores no, su producción todos son pendejos, nadie tiene derecho a dormir, nadie tiene derecho a comer, nadie tiene derecho a reclamar, nadie tiene el derecho de decirle ‘señora productora me está pasando esto’”, expresó.