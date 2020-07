"Esa cabeza no va con el cuerpo" Frida Sofía es criticada por foto en redes

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Frida Sofía, fue criticada por una foto que subió en sus redes sociales.

Además de los enfrentamientos que tiene con su familia, la también modelo fue criticada fuertemente en redes sociales por una foto que subió a su cuenta de Instagram.

En la imagen se puede ver a la hija de Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, posando con un elegante y ajustado vestido de color rojo, además, usa unos tacones de aguja.

Al ver la foto, cientos de usuarios de la red social criticaron su imagen pues aseguraron que su cabeza parecía demasiado caída y desentonaba con toda su simetría.

Pero no fue todo, ya que algunos "especialistas" encontraron que también estilizó su cuerpo, como cintura, pecho, brazos, glúteos y el cuello, logrando así deformar la figura que mostraba en Instagram.

Esa cabeza no pega con el cuerpo… Como lo dice @miss_jalexander un monstruo sin cuello… No se pasen con el arreglo… Así no tienes tu brazo, tú los tienes bien definidos", fueron algunos de los comentarios que se dieron.