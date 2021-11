México.- Como lo prometió, Pati Chapoy se atrevió a subirse al vehículo del Escorpión Dorado, y aunque le puso algunas condiciones como no ser grosero ni alburero con ella, el polémico enmascarado logró sacar de sus casillas a la titular de ‘Ventaneando’.

Aunque Pati Chapoy había dicho que al darse el rol en el auto del Escorpión Dorado sería ella quien haría las preguntas, el controversial conductor del Peluche en el Estuche hizo que la periodista de TV Azteca revelara varias cosas sobre su vida y su trabajo.

Escorpión Dorado comenzó la plática al revelar que él tuvo una intensa relación con la conductora de televisión.

Pati y yo tuvimos una relación de cuando éramos jóvenes, muy pasional, muy sexual…”, expresó Escorpión Dorado.

Pero de inmediato fue interrumpido por Pati: "Qué sexual ni que tus polainas, la relación emocional intensa tuvo que ver con el trabajo”, aclaró.

Pati Chapoy aceptó subirse al vehículo del Escorpión Dorado y 'dar el rol'. Foto: Instagram

¿Qué tanto poder tiene Pati Chapoy?

Escorpión Dorado cuestionó a Pati Chapoy sobre su poder en TV Azteca, y sorprendió al responder que su poder venía sí de todo lo que sabe de famosos y ejecutivos de medios, pero sobre todo lo que no ha contado.

Soy más poderosa por lo que me callo, no porque lo hablo... hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera la conoce la gente o ya no se acuerda, pero no lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con los artistas”, contó Chapoy.

Escorpión Dorado acudió hasta el foro de 'Ventaneando' para pasar por Pati. Foto: Instagram

Por ejemplo, habló de información delicada que se entera de las celebridades, pero que si no es el propio artista quien lo hace público, ella no tiene por qué revelarlo, pues sí ‘ventanea’ a los famosos, pero no se mete en sus vidas si ellos no lo sacan a la luz.

Cuando los artistas empiezan a ventilar su vida, ahí estoy yo”, detalló la conductora de 'Ventaneando'.

El pique con Alberto Ciurana que casi la lleva a la cárcel

Pati Chapoy le contó a Alex Montiel, el verdadero nombre del personaje enmascarado, cómo fue que provocó el coraje de los altos ejecutivos de Televisa, por lo cual intentaron meterla a la cárcel debido a que transmitió en su programa de TV Azteca imágenes de la otra televisora.

Sin embargo, Chapoy explicó que siempre fue muy cuidadosa por lo que no procedió: “La crestomatía siempre ha existido, me refiero a la ley dice que tu puedes utilizar hasta un minuto del video o de la película o de la obra de teatro para hacer un comentario o una crítica periodística”.

Pati reveló contó cómo fue que Televisa intentó meterla a la cárcel. Foto: Instagram

Sucede que alguien que hizo un berrinche terrible en Televisa porque salgo yo con un programa de televisión que era 'El mundo del espectáculo' y después 'Ventaneando', intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando más tiempo, cosa que no fue cierto”, aclaró.

El hoy difunto hizo un berrinche tremendo y decidió meter la caballería de Televisa en contra mía, cosa que no sucedió”, dijo Pati y reveló que se refería al celayense Alberto Ciurana.

Escorpión Dorado se sorprendió de que hablara de Alberto Ciurana, quien murió de COVID-19 en marzo de este año, pues tras su salida de Televisa se convirtió en un alto ejecutivo de TV Azteca… ‘y vienen y te lo ponen en frente”, expresó el conductor a Pati.

Mentes malintencionadas que quieren hacer el daño, pero el daño que tu provocas se te revierte…”, agregó Pati Chapoy.

Escorpión Dorado hace enojar a ‘La Chapoy’

Aunque Pati se mantuvo casi en todo el paseo con el Escorpión Dorado, hubo un comentario que la sacó de sus casillas y hasta un golpe le dio al enmascarado.

Y es que al conductor de Peluche en el Estuche se le ocurrió meterse con los hijos de Chapoy, ya que intentó insinuar que uno de ellos era drogadicto.

Pati Chapoy es madre de Rodrigo y Pablo Dávila, de quien dijo, son su orgullo, además de explicar que ellos hicieron su carrera en solitario, sin que abusaran del apoyo de los contactos de sus papás.

Escorpión Dorado sacó la furia de Pati Chapoy en pleno paseo. Capturas de video

Sin embargo, lo que hizo enojar a Pati fue que preguntara que si sacaría la nota de su hijo si un día lo cachan con droga.

Si Rodrigo un día amanece con mucha mariguana y hongos alucinógenos ¿vas a dar la nota?”, preguntó el Escorpión Dorado.

“¿Qué te pasa?... eso no va a suceder”, lo interrumpió Pati. Pero el otro insistió: “Eso dicen todas las madres que tienen hijos drogadictos”, tras lo cual Pati no pudo aguantar y le dio un manotazo.

¿Qué te pasa? mídete, así empiezan los chismes y así empieza todo el daño que le pueden hacer a la gente... cállate ya”, expresó enérgica Pati.

Tras lo cual al Escorpión Dorado no le quedó más que comportarse ante su antigua jefa.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos