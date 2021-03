'¿Jalas o te rajas?' Escorpión Dorado reta a Ricardo Salinas Pliego a subirse a su carro

México.- A través de Twitter, Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, retó al presidente de Grupo Salinas a 'darse un baño de pueblo' y subirse a su carro para entrevistarlo, sin embargo Ricardo Salinas Pliego le contestó que prefería manejar él, o de plano que se hiciera en su helicóptero.

Escorpión Dorado lanzó en Twitter el reto dirigido a Ricardo Salinas Pliego, escribió: "¿Jalas o te rajas a la entrevista?", a lo que por la misma vía el presidente y fundador de TV Azteca contestó: "Suena tentador, pero que le parece si manejo yo... a menos que quiera que sea en mi helicóptero, ahí si que manejen los pilotos".

Sin embargo, el Escorpión Dorado no quitó el dedo del renglón, pues le insistió en que fuera en su carro. “Vamos a darnos un pin... baño de pueblo por la ciudad en auto... en mis pin... helicópteros ya lo he hecho y no se puede echar tanto desmadre. Dame follow y nos ponemos de acuerdo”.

En la conversación se metieron varios usuarios de la red social, quienes aprovecharon para mandarle mensajes a Ricardo Salinas Pliego.

Uno de ellos le preguntó si iba a 'aguantar vara' a lo que Ricardo Salinas contestó que el que podría sentirse ofendido por su fortuna era el Escorpión Dorado.

Alex Montiel no se quedó callado, y contestó: "Yo? Varo tengo un put... sin pedos te gano Salinas. Ahora falta ver si tienes pantalones, sino tienes te presto y compras unos jajaja".

Al final parece que no llegaron a algún acuerdo, pero tal vez Escorpión Dorado sorprenda en su canal de Youtube.

¿De qué se trata?

"Escorpión Dorado al volante" es un programa en el cual durante media hora el famoso 'luchador', personaje que hace Alex Montiel, hace entrevistas a sus invitados famosos, mientras conduce su vehículo por calles de la ciudad.

La actriz Itatí Cantoral ha sido una de las invitadas a 'dar el rol' en el auto del Escorpión Dorado. Foto: Youtube

Lo divertido de la entrevista es que durante el trayecto hacen bromas o se involucran en situaciones atrevidas.

Entre sus invitados han estado la actriz Itatí Cantoral, el cantante Erik Rubín, la cubana Niurka y Roberto Palazuelos, conocido como 'El Diamante Negro', entre muchas otras celebridades.