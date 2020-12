"¡Eso no existe!", aseguran que Armando Manzanero no creía en el Covid-19

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Tania Libertad, reveló que el fallecido Armando Manzanero no creía en el coronavirus (Covid-19).

Tras la muerte del cantante Armando Manzanero este lunes, varios medios de comunicación hablaron sobre él y en el programa ‘Todo para la mujer’, Tania comentó que Manzanero continuó con su vida con normalidad a pesar de la contingencia.

Cuando la pandemia comenzó, hablamos. Por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe'”, aseguró Libertad.

Así mismo, detalló que el cantante aún salía de viaje, un ejemplo fue aparición en Oaxaca para celebrar su cumpleaños, y su ida a Mérida para inaugurar el Museo ‘Casa Manzanero’.

No creía en el Covid-19, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera. Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también le perjudicó bastante”, detalló.