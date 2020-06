Espera Katy Perry un mundo mejor después del coronavirus

Estados Unidos.- En los momentos de mayor oscuridad, como la pandemia del coronavirus, la filosofía de Katy Perry es encontrar la luz en su interior. Ya incluso lo dejó asentado desde hace una década con 'Firework' (“sólo tienes que encender la luz y dejarla brillar”).

Ahora lo vuelve a hacer, pues en lo que considera un momento sumamente difícil de su vida, emocional y mentalmente, surgieron sus más recientes sencillos 'Never Worn White' y 'Daisies', canciones que están llenas de esperanza, empoderamiento y resistencia, asegura en entrevista vía Zoom.

Después de que lancé Witness (2017) mi vida cambió, no estaba con mi pareja, Orlando (Bloom), con el que ahora estoy. Tuve dos años muy complicados.

“Pero durante ese tiempo, trataba de inspirarme a mí misma escribiendo este tipo de canciones y empezó a funcionar. Eres lo que piensas y tu mente es muy poderosa. Las escribí de manera que fueran la forma en la que me quería sentir”, dijo.

Ambos temas formarán parte del quinto álbum de estudio de la californiana, programado para el 14 de agosto. Hasta el momento carece de título, pero sus fans ya lo llaman KP5.

“La curiosidad me lleva a otros caminos, me educa y forma, pero también me aburro muy fácil. Como cualquiera, estoy buscando el siguiente hit que te emocione. Me gusta jugar y creo que las mujeres, en general, somos muy camaleónicas.

Yo lo soy y no me gusta colocarme en una caja ni ponerme límites. Si quiero hacer una canción que suene un poco más a hip hop y otra que sea más acústica, y ponerlas en el mismo álbum, lo voy a hacer”, argumenta.

Y por eso, 'Daisies' invita a ser fiel a sí mismo: “Me dijeron loca, pero nunca dejé que me cambiaran”, reza la letra.

Hoy, la estrella muestra un halo de felicidad y plenitud. Está comprometida con el actor y en espera la llegada de una niña.

Estoy emocionada de poderle dar a mi futura hija la niñez que siempre soñé tener. Todos, cuando tienen un hijo, suelen decir que lo harán diferente a sus propios padres, pero es una caja de sorpresas”, comparte.

Perry también trata de verle el lado bueno al confinamiento al mundo por la pandemia de coronavirus, con el cual considera que muchas personas se han vuelto más humildes.

Creo que el mundo lo está manejando de la mejor manera posible, algunos días son mejores que otros. Está bien no sentirse bien, encerrarte en el auto y llorar, si eso es lo que necesitas, yo lo he hecho”, dice.

“He encontrado el balance porque la verdad es que iba a estar trabajando hasta que diera a luz, así que ahora pude probar cómo será cuando no pueda salir cuando tenga a mi hija y deba estar en casa.