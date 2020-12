"Espero ir a escupir a tu tumba”, Trejo se burla de que Adame tiene Covid-19

Ciudad de México.- Después de que el actor mexicano Alfredo Adame informara en sus redes sociales que había dado positivo a Covid-19, su ‘archienemigo’ Carlos Trejo se burló de su condición.

Me estuve cuidando, incluso hice acciones especiales, por ejemplo de estarme poniendo con un roll on el bactericida en las fosas nasales, salía con el cubrebocas al gimnasio y a todos lados, saniticé mi casa, pero ahora sí que no sabes ni dónde, quién, cuándo, ni cómo… Ya llevo ocho días con el tratamiento, entonces ahora lo que viene es matar al bicho, eso se llevará unos siete días más", había expresado el actor.