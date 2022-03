México.- Luis Enrique Guzmán es un macho y su familia, Guzmán-Pinal, una abusadora, así los llamó Mayela Laguna, nuera de Silvia Pinal, en unos audios que se filtraron.

Parece que los problemas entre la familia Pinal-Guzmán siguen. Al parecer, Luis Enrique Guzmán tiene problemas con su esposa Mayela, de 39 años, de quien se filtraron unos audios en los que se le escucha decir que se siente frustrada por la mala relación que tiene con él.

Una amiga cercana a la familia platicó con TvNotas y contó que la pareja lleva una relación tóxica.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Incluso, el medio tuvo acceso a audios en los que Mayela expone que ella es quien se encarga de la pizzería que abrieron y el hijo de Silvia Pinal no le paga.

Luis Enrique Guzmán compartió esta foto de una comida con su madre, Silvia Pinal, y su hermana, Sylvia Pasquel. Foto: Instagram.

Él es mi amigo, pero la verdad es muy flojo, toda la vida ha tenido todo sin el más mínimo esfuerzo, nada le ha costado, está acostumbrado a que lo mantengan; es Mayela la que le chi&%$ y él solo recibe el dinero en las manos”, contó la amiga cercana a Luis Enrique.

En los audios, la nuera de la Diva del Cine de Oro señala que la pizzería es de ella, pero la amiga de la familia responde si es verdad.

No es de ella, no sé por qué Mayela dice eso; Luis Enrique la puso con apoyo económico de su familia. Supongo que Mayela lo dice porque si el negocio ha ido medio despegando, ha sido porque ella le ha chin$%&#; si fuera por él, ya hubiera quebrado, y que ella ni siquiera reciba un sueldo está mal”.

¿Ha habido golpes entre Luis Enrique Guzmán y su esposa?

La amiga de la familia Guzmán Pinal dijo desconocer si la pareja ha llegado a los golpes, pero dijo que maltrato verbal sí tienen.

Presuntamente maltratos psicológicos y verbales sí hay entre ellos, se hablan con muchas groserías, es una relación destructiva y lo digo por los dos, porque Mayela no es una perita en dulce, también es una mujer muy complicada, es del estilo de su cuñada Alejandra (Guzmán), pues ellas incluso han llegado a los golpes, entonces, no dudo que entre ellos ya se hayan madre*d*, así como se insultan, pero no me consta”.

Agrega que tanto Mayela como el hermano de Alejandra Guzmán se drogan y alcoholizan, lo que los orilla a pelear e insultarse todo el tiempo.

Te hablo de lo que he visto y escuchado, cuando se drogan, se ponen violentos y las reuniones con ellos siempre terminan mal”.

Dijo que le consta que Alejandra Guzmán siempre lo ha apoyado, pues se dedica a acompañarla a todos lados y ella le da dinero.

Luis Enrique nunca va a dejar a su hermana, es su minita de oro, aunque ellos también tienen una relación de hermanos tóxica”.

Audios en los que Mayela Laguna ataca a Luis Enrique Guzmán

Es un macho muy cabr*n, ya de plano me dice: ¿hablas cuando te lo pida y punto, no cuando tú quieras’. La pizzería es mi sueño, yo vendí todas mis cosas para ponerla, es mi local y para él es su local y su pizzería; no me paga un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy ching…”, dijo Mayela Laguna.

Según la amiga en común, tanto Luis Enrique Guzmán como Mayela Laguna se alcoholizan, lo que los lleva a la violencia mutua. Foto: Especial.

Cualquier cosa que le digo de ‘está mal’, no puede ser que seas así de ‘macho’, me dice: ‘vete a la ver**, consíguete a alguien que no sea así, la puerta está abierta’”.

Al parecer, Mayela no le da en saber a doña Silvia Pinal de los problemas que tiene con Luis Enrique. Foto: Especial.