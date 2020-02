Esta bandera podría haber ondeado sin matar aves: Peta Latino se va contra JLO

Estados Unidos.- Espectacular e imponente lució Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl, pero no todos lo vieron así, como fue el caso de Peta Latino, una organización de derechos de los animales, que la criticó por la enorme capa de plumas que lució que, según ellos, se logró hacer gracias al sacrificio de decenas de aves.

A través de su perfil en Instagram, la organización pro animal más grande del mundo reprobó el supuesto sacrificio de aves que se hizo para que JLO pudiera ondear las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos, a través de esta capa, la cual al parecer fue elaborada a base de plumas.

Esta bandera podría haber ondeado sin matar aves. Docenas de aves fueron matadas para esta actuación en el descanso del #SuperBowl”, escribió Peta Latino en redes sociales.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 6.5 millones de miembros y simpatizantes.

Pero usuarios de Instagram dudaron de la veracidad de la información de Peta Latino, algunos preguntaron si estaba comprobado que realmente eran plumas de aves, otros pidieron averiguar bien antes de criticar, y otros simplemente recomendaron no hablar por hablar.

JLO interpretó un fragmento de ‘Let’s Get Loud’ al lado de su hija Emme, de tan solo 11 años. Foto: Especial.

¿Quién dice que son reales? Podrían ser de tela u otro material”, “¿No eran sintéticas?”, “¿Cómo saben que son plumas reales? ¿Qué fuentes tienen? Tampoco hay que culpar a todo el mundo por algo de lo que no estamos seguros”, reaccionaron cibernautas.

Pero la más contenta fue JLO, quien, majestuosa, posó con la polémica capa de Versace con la bandera de Estados Unidos y la de Puerto Rico al tiempo que interpretó un fragmento de ‘Let’s Get Loud’ al lado de su hija Emme, de tan solo 11 años.

¡Muchas gracias @donatella_versace y todo el equipo de @Versace por dar vida a mis deslumbrantes atuendos de medio tiempo #SuperBowlLIV!”, escribió la diva del Bronx.

Y la diseñadora de moda, quien también es la vicepresidenta del grupo Versace, no tardó en responderle.

Realmente fue un honor”, le escribió Donatella Versace.

Ninguna de las dos ha aclarado si se usaron o no plumas de aves para la enorme capa que lució Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl.