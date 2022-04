México.- La segunda edición del reality La Casa de los Famosos promete más polémica y es que se han dado a conocer los primeros participantes, entre los que destacan la controversial Niurka Marcos y la actriz Ivonne Montero.

En la temporada pasada, Alicia Machado resultó la triunfadora del reality de Telemundo, y con más de 40 millones de votos, se llevó a casa el premio de 200 mil dólares.

La polémica Niurka también entrará al reality de Telemundo. Foto: Instagram

En esta semana se revelaron los nombres de los primeros integrantes de La Casa de los Famosos 2, y entre ellos también se encuentra Natalia Alcocer, conocida como 'La Vikinga', quien fue una de las participantes más fuertes dentro del reality Survivor México, de TV Azteca.

Y fue precisamente Natalia Alcocer quien habló sobre esta nueva experiencia que comenzará el próximo 10 de mayo a través de la señal de Telemundo.

Así me hizo Dios, soy grandota, soy ruidosa, no tengo pelos en la lengua”, expresó en una cápsula publicada por Telemundo.

Natalia dijo que tiene ganas de entrar a este nuevo reality, y no le preocupa encontrar dentro a gente con la que tal vez no se lleve bien. “De todo mundo aprendes, siempre hay alguien que aunque te caiga mal te va a dejar una enseñanza”, reveló.

Ivonne Montero, otra inquilina, reveló que no le gusta el desorden ni los malos olores. Foto: Instagram

‘La Vikinga’ también dijo que aunque no le gusta pelear, si ‘saca las garras’ si hay una injusticia, y también trae la bandera bien puesta para defender a las mujeres, toda vez que ella ha sufrido violencia pero sobre todo, lo que buscará es que haya respeto.

“Yo no tengo un tema con los hombres, pero si yo veo que se falta al respeto, no solo a la mujer, a todo el mundo… tenemos que respetarnos”.

Natalia, quien también formó parte del programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, se despidió a través de sus redes sociales de esta televisora y agradeció por la oportunidad que le dieron.

“Qué increíble camino recorrido a lado de mi familia de @azteca no tengo nada más que agradecimiento, amor y profundo respeto a cada una de las personas que integran esta gran empresa recorrer sus pasillos y recibir de todos sonrisas y amor me alentaban a seguir luchando y entregar cada día lo mejor de mi. Cada persona dentro de la gran familia azteca llega diario con pasión y amor a su trabajo y tengo claro que mi trabajo no podría desarrollarse si uno de ustedes faltara”, escribió en Instagram.

Se que esto no es un adiós TV Azteca siempre será mi casa y tendrá un gran pedazo y mucho mucho agradecimiento”, expresó Natalia.

Los demás famosos confirmados para esta nueva temporada del reality de Telemundo son Brenda Zambrano, Ivonne Montero, Luis 'Potro Caballero, Nacho Casano y Niurka Marcos, quien es conocida por decir lo que piensa sin temor a la censura y quien además es una mujer fuerte que no duda en ‘sacar las garras’ para defenderse o a los suyos.