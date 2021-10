VIDEO. Escandaliza a la iglesia 'Benedetta': una película erótica de monjas

Francia.- Ya sea porque es uno de los temas que consideramos como “tabú” o porque la trama es transgresora o simplemente porque trata de una de esas “películas prohibidas”, que la película “Benedetta” está dando de qué hablar, no solo entre la comunidad católica sino en todo el mundo.

Y es que al parecer sus escenas son demasiado fuertes para personas “sensibles”, pero, este tipo de películas siempre terminan por sacar a la luz una o dos verdades sobre nuestro presente y/o pasado, sobre todo el escondido u oculto entre los recovecos de la iglesia Católica.

'Benedetta' sacudió a la Iglesia Católica. Foto: Especial.

Esta joya francesa “Benedetta” está dirigida por Paul Verhoeven y cuenta con la participación de Charlotte Rampling, Virginie Efira, Lambert Wilson, Hervé Pierre, entre otros. Está basada en el libro de No ficción de 1986 “Inmodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy” de Judith C. Brown.

El largometraje aborda el drama de una monja del siglo XVII que se enreda en un asunto lésbico. Esto por sí solo debería ser un conflicto, pero se agudiza cuando comienza a ver visiones religiosas, y su nuevo conocimiento amenaza con sacudir a la Iglesia Católica de fondo.

Esta cinta “amenaza” todo en lo que muchos católicos creen con fervor, por lo que ha provocado un gran revuelo mundial, no sólo en la comunidad católica, sino entre los conservadores, ya que narra la vida erótica de una monja y basada en una historia real.

Según Verhoeven, su creación se ha posicionado como una de las películas más comentadas de la última década.

La película se proyectó en el Festival de Cannes de este año y luchó por una palma de oro, causando una gran impresión en todos los presentes.

Una manifestación se hizo presente en su estreno en el Festival de Cine de Nueva York para evitar que fuera exhibida.

IFC Films confirmó que esta protesta no fue un truco publicitario, pues, según el editor gerente de IndieWire, Christian Blauvvelt, fue una protesta genuina contra la supuesta "representación blasfema de las monjas y el catolicismo".

