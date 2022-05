Esta es la condición que la esposa de Will Smith le puso para hacer escenas románticas

Estados Unidos.- Al parecer la pareja de Will Smith y Jada Pinkett no han podido encontrar la paz después de aquella noche de escándalo de la entrega de premios Oscar, ya que han ido saliendo situaciones incómodas para la familia.

En esta ocasión se viralizó una escena de celos protagonizada por Will y Jada durante una entrevista que se realizó en 2008, en la que Rosario Dawson, compañera de elenco del actor en la película “Siete almas”, reveló un momento bochornoso durante el rodaje.

Durante la plática, la actriz recordó que “El príncipe del rap” padeció de un pánico escénico momentos antes de comenzar a grabar una escena en la que sus personajes se tenían que besar: “Quería que Jada estuviera en el set. Y ella lo animó, le dijo: ‘¡Realmente lo necesitabas! No me avergüenzas’. Jada estuvo de mi lado en este caso”, reveló.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La intérprete aún recuerda que el tipo de escena era sumamente íntima, por lo que a Pinkett de Smith no le representó ningún problema hacerse presente en el set para presenciar todo el trabajo de la producción:

Hubo mucha lengua. Quiero decir, obtuve el permiso de Jada. ¡Obtuve el permiso de Jada!”, subrayó Dawson.

Jada Pinkett supervisaba las escenas románticas de Smith en cada filmación. Foto: Especial.

Pero se sabe que esta no sería la única vez que la esposa del protagonista de “Men in black” visitaba el set al momento de filmar las escenas románticas de Will Smith. De acuerdo con información de fuentes cercanas a la actriz, se dice que era algo que ella hacía comúnmente, supuestamente para brindarle seguridad a Smith y de paso, para dar su visto bueno.

Por su parte, el ganador del Oscar por la película “Rey Richard: una familia ganadora” admitió en una entrevista con la revista Collider que las escenas románticas de la cinta de Gabriele Muccino le costó mucho trabajo poder hacerlas, y confesó el por qué: “Con el tema del amor... Mi abuela fue muy firme sobre eso, y también mi madre, me remarcaban cómo un hombre debe tratar a las mujeres”, explicó.

La pareja está pasando por una etapa de ‘recuperación’ que compartirán cuando consideren prudente. Foto: Especial.

Después del polémico golpe que lanzó Will Smith a Chris Rock durante la Ceremonia 94 de la gala de los premios Oscar, el histrión se internó en una clínica de rehabilitación para trabajar en su nivel de estrés y ansiedad, agudizados tras la cantidad de trabajos que le cancelaron a raíz del escándalo.

Trascendió que el actor se alejó del ojo público y viajó a la India para practicar yoga y meditación guiado por un afamado gurú. Por su parte, Jada Pinkett, en su programa Red Table Talk, confesó que están tomándose un tiempo y que compartirán sus pensamientos más adelante: "Algunos descubrimientos de nuestra recuperación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento".

ebecerril@am.com.mx