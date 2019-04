Así les explica Kim Kardashian a sus hijos cuando le preguntan por qué son famosos

Ciudad de México.- La socialité y empresaria Kim Kardashian ha contado que sus hijos North, Saint y Chicago están comenzando a darse cuenta que pertenecen a una de las familias más famosas del mundo, por lo que ya han cuestionado a Kim sobre el por qué son tan famosos.

De acuerdo con información al portal de noticias Eonline, Kim Kardashian cuenta en un episodio dela temporada 16 de Keeping Up With The Kardashians emitido durante la visita de las Kardashians al show de Jimmy Kimmel, cuál es la explicación que le dio a su hija mayor cuando le cuestionó el por qué son famosos.

Bueno, poniéndome muy técnica, mi nombre es Kim Kardashian y papá es Kanye West. Papá es un cantante, un intérprete, un artista. Mamá... tiene tantos talentos que no puedo empezar a nombrarlos.", explicó Kim.

Contó que en una ocasión, su hija mayor, North, abrió la ventana de su coche para gritar que era North West y adentro se encontraba Kim Kardashian y que su padre era Kanye West.

Durante una entrevista con The New York Post, Kim confesó que uno de sus miedos que siente es la ampliación de su familia.

Estoy tratando de tener el dormitorio listo, lo antes posible, así que tengo que trabajar a un ritmo frenético para conseguirlo. Es una locura, pero estamos hablando del mejor tipo del locura del mundo."

La empresaria y su esposo, Kanye West, se convertirán de nuevo en padres de su cuarto hijo, hecho que aterra a Kim.

Estoy bastante aterrada, pero lo llevo con discreción. Es que no esperaba que esto fuera a ocurrir, si te soy sincera.

Si bien aún están pequeños, los hijos de Kim Kardashian tienen un gran futuro por delante con unos padres tan talentosos y con gran trayectoría en el mundo de los negocios.