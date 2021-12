México.- Alejandra Fernández es la hija de Vicente Fernández menos conocida porque siempre ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, pero con la muerte del cantante, su historia de cómo fue adoptada hoy sale a la luz.

Aunque la verdadera historia de Alejandra Fernández, la hija adoptada de Vicente Fernández no es nueva, pocos conocen cómo es que llegó a su vida y a la de su esposa Doña Cuquita.

En su Instagram, Vicente Fernández felicitó por sus logros a su hija Alejandra Fernández./ Foto: Instagram

Primero hay que recordar que Vicente Fernández celebró su boda con Doña Cuquita un 27 de diciembre de 1963 y tuvieron tres hijos: Vicente Fernández Jr, Alejandro Fernández y Gerardo Fernández.

Le dejan a Vicente Fernández una niña

Justo en un cumpleaños de Vicente Fernández, un 17 de febrero, le dejaron a una niña, era Alejandra, la hija de una hermana de Doña Cuquita, y desde entonces la adoptó como hija suya.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, contó Vicente Fernández en una entrevista.

En sus primeros años de vida, Alejandra nunca se enteró que su verdadera madre era Gloria, la hermana de Doña Cuquita.

Vicente Fernández compartió en sus redes sociales esta fotografía de su familia./ Foto: Instagram

Aunque en una ocasión, la cuñada de Vicente Fernández pidió que le regresaran a su hija Alejandra, pero como Chente y Doña Cuquita sufrían mucho con su ausencia, finalmente la niña, en ese entonces de cuatro años, volvió con los Fernández.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear, la niña tenía 4 años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, reveló Chente.

Vicente Fernández Jr, Doña Cuquita, Vicente Fernández, Alejandra Fernández, Alejandro Fernández y Gerardo Fernández./ Foto: Google

Prefería Chente ver viuda a Alejandra Fernández

Vicente Fernández consideró a Alejandra Fernández como su verdadera hija, por lo que la protegía demasiado, tanto, que le llegó a decir que prefería verla viuda a que se “mal casara” con cualquiera.

“Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada’”, aseveró Chente.

Pero en el 2014, Vicente Fernández entregó en el altar a Alejandra para su boda con el pianista José Luis Altamirano, con quien estuvo casada cuatro años.

Vicente Fernández el día que entregó en el altar a su hija Alejandra Fernández./ Foto: Google

Se rumora que después se volvió a casar, pero no hay pruebas debido a que la menor de los Fernández se mantiene lejos de las cámaras.

¿A qué se dedica Alejandra Fernández?

Alejandra Fernández, al igual que Gerardo Fernández, no eligió la fama como El Potrillo y Vicente Fernández Jr, por lo que estudió una carrera que no tuviera que ver con el espectáculo, Diseño Gráfico.

Aunque pocas veces ha dado la cara a los medios de comunicación, fue el domingo 12 de diciembre de 2021, el día que falleció Vicente Fernández, cuando Alejandra concedió una entrevista a “Venga la Alegría” en la que contó que estuvieron juntos en familia hasta el final.

“Fueron momentos muy fuertes, la verdad, y muy íntimos de familia, pero ahí estuvimos todo el tiempo. Yo no me separé para nada (de sus papás) Fue muy fuerte pero fue todo muy bonito”.

También reveló que la causa de muerte de Vicente Fernández fue por la enfermedad de Guillain-Barré.

“Murió por una falla orgánica derivada de la enfermedad de Guillain-Barré”, reveló la hija del intérprete.

