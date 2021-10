México. Eminem conmocionó las redes sociales al anunciarse como uno de los artistas estelares del show de medio tiempo del Super Bowl 2022.

El cantante estadounidense llegará acompañado de gigantes del rap: Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lama. Todos ellos serán los anfitriones durante el show de medio tiempo que tiene como fecha y lugar: 13 de febrero del 2022 en el SoFi Stadium de California.

La noticia emocionó a los fans de Eminem por lo que ya tienen muy altas expectativas sobre el espectáculo de los cantantes de este próximo Super Bowl, pues a decir de muchos fans, el pasado show de medio tiempo del cantante The Weeknd, no fue lo que se esperó.

Eminem: un ídolo del Hip-hop

Eminem ha ganado 15 Grammys durante su carrera musical. Es considerado uno de los más grandes referentes del Hip-hop. Su álbum “The Marshall Mathers LP” es uno de los más vendidos en la historia del rap, contiene canciones como: “Kill you”, “Stan” (con la cantante Dido), “The Real Slim Shady” y “The way I am”.

Además de ser el primer artista de Hip-hop en conseguir un premio Oscar gracias a su canción “Lose Yourself”, que fue el tema principal de la película “8 Mille”, la que protagonizó junto a la fallecida actriz Brittany Murphy.

¿Cuánto ganará Eminem?

Aunque aún no hay una cifra oficial, lo que sí se sabe es que el artista podría recibir cerca de 6.33 millones de dólares, lo que es casi 130 millones de pesos mexicanos, esto basado en la suma total que ganó por presentación en un concierto de 2019.

Y es que hay algunos artistas que hacen su presentación sin cobrar, como el caso del canadiense The Weeknd, quien el año pasado fue el artista del show del medio tiempo del Super Bowl, aunque no cobró por su presentación, en cambio, el intérprete de “Save Your Tears” puso 7 millones de dólares de su bolsillo para montar la escenografía.

