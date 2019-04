Esta es la obsesión que tiene Consuelo Duval, ¡a falta de sexo!

Ciudad de México.- Consuelo Duval ha confesado que su obsesión por la limpieza no es en verdad por afán de mantener impecable su casa, sino porque le hace falta algo en la vida.

La actriz conocida por su papel de Federica P. Luche, reveló que descubrió con su psicóloga que su manía por mantener limpio su hogar es por necesidad y falta de sexo.

Deicho descubrimiento, admitió, le avergonzó mucho:

No saben cómo me avergonzó cuando me dijo: ‘¡ah!, eso es muy común, es falta de sexo’, dijo.

Así que Consuelo decidió convertirse en una “wanna be”, para disfrutar de tantas cosas que ella misma se prohibió en su juventud.

Ya me voy a dar muchos permisos que no me daba antes. Voy a ser una wanna be adolescente, una súper súper chavo-ruca. Me van a ver en los antros”, platicó.