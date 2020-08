Esta es la razón por la que Lucero no participa en nuevas telenovelas

Ciudad de México.- En los últimos años, la cantante y actriz mexicana, Lucero, no ha querido aparecer en ninguna telenovela, y ahora ella explicó la razón.

La última vez que la actriz participó en un proyecto televisivo fue en 2016, con la serie brasileña llamada ‘Carinha de Anjo’, por lo que después de casi 5 años de no aparecer en la televisión, sus seguidores han cuestionado las razones por las que ella ya no quiere participar en nuevos proyectos.

Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros. Además estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando; por ahora la música es mi gran compañera, es la que alivia muchísimas cosas tanto en mí como en el público", afirmó en una conferencia de prensa presentando su más reciente álbum ‘20 y 20’.