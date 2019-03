Esta es la razón por la que Marysol Sosa no puede visitar a su papá, José José

Marysol Sosa, hija de "el Príncipe de la Canción", José José, admitió que aunque está muy preocupada por la salud de su papá, hay varias razones que le impiden ir a visitarlo a Estados Unidos, donde se mudó hace un año con su esposa Sarita.

En una entrevista con el programa Hoy, Marysol Sosa confesó que teme que su padre la rechacé al ir a visitarlo, como ha ocurrido con su hermano José Joel y otras personalidades que han intentado ir a verlo.

Además, el dinero es otro problema.

No he podido económicamente hablando", admitió.

Sosa también comentó que no ha visto en persona a su padre desde febrero del año pasado y que la última vez que tuvo comunicación con él fue en octubre.

Papá hermoso, desde el fondo de nuestro corazón, deseamos te encuentres muy bien. Te mandamos muchas bendiciones y felicitaciones en este tu próximo cumpleaños número 71. Nuestras oraciones para ti. Le pido a Dios verte pronto, besarte y ponerte a Elena en tus brazos. ¡Te amamos! pic.twitter.com/BUANGcEXSw — Marysol Sosa (@Marysol_Oficial) 15 de febrero de 2019

"Yo lo dejé de ver el 6 de febrero, de hace un año, no lo he visto y no he tenido comunicación con él desde el pasado octubre”, aseguró.

Por su parte, la ex representante de José José, Laura Núñez, admitió que ella tampoco ha tenido contacto con él desde el año pasado y que "desgraciadamente hemos tenido información de retrocesos", por lo que teme por su salud.