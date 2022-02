México.- Yair Rodríguez ‘El Pantera’ no se imaginó que su foto con Belinda iba a causar tanto revuelo, sobre todo porque la cantante acaba de terminar su relación con Christian Nodal y al luchador mexicano ya le decían que tenía que contar con muchos millones para conquistarla.

Este fin de semana, el peleador de la “Ultimate Fighting Championship” (UFC) publicó en su perfil de Instagram una foto donde abraza a Belinda sólo con la descripción del emoji que levanta la mano.

La foto que publicó Yair Rodríguez 'El Pantera' con Belinda en Instagram tiene más de 42 mil me gusta./ Foto: Instagram

Los comentarios a esta imagen fueron restringidos por ‘El Pantera’, pero las especulaciones en las redes sociales surgieron hasta ser el tema del momento y le aconsejaron que no se realizara ningún tatuaje en honor a Belinda, como lo hicieron sus exnovios: Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal.

Hubo usuarios que incluso le dijeron que necesitaba millones de pesos si quería ser el siguiente en conquistar el corazón de la también actriz de Televisa.

‘Respeto y admiro a Belinda’

Yair Rodríguez ‘El Pantera’ quedó sorprendido por toda la polémica que generó debido a su foto con Belinda y también a través de Instagram, decidió aclarar la verdad.

El experto en artes marciales compartió una captura de pantalla de su teléfono con una “nota aclaratoria” que dice lo siguiente:

“La foto que subí con Belinda es del 2013 cuando tuve el placer de conocerla en una de mis peleas en México. Mi intención nunca fue generar especulaciones, sino recordar el momento. Respeto y admiro a Belinda y le deseo lo mejor siempre”.

Esta es la "nota aclaratoria" que publicó Yair Rodríguez 'El Pantera' sobre su foto con Belinda./ Foto: Instagram

Hace bonita pareja con Belinda

En esta publicación de su “nota aclaratoria”, Yair Rodríguez ‘El Pantera’ no desactivó los comentarios, de modo que cientos de seguidores le cuestionaron por haberse echado para atrás, mientras que otros le dijeron que hace bonita pareja con Belinda.

“Alzaste la mano primo, no te eches pa atrás”.

“Ya te iba a recomendar un tatuador”.

“Jajajaja esque también la subiste en el mejor momento”.

“Hacen bonitaaaa parejaaaaa”.

“No le chille mijo, no le chille”.

“Casualmente quizo recordar ese momento del 2013 en el 2022”.

“Que hermosa pareja harían es más si se ve que tú si eres un caballero, Beli y tú se ven super bien”.

“Ok… aunque no es necesario dar explicaciones, seamos honestos lo hiciste con ese fin de al menos causar un poco de atención ya que no pusiste un título que dijera eso que acabas de poner... Así son las redes cuando no hay contexto jajaja (especulan)”.

