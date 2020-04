Esta guapa y sexy actriz andaba de Uber y regresa a Televisa

Ciudad de México.- Esta y sexy actriz que había sido vetada de Televisa hace unos años y posteriormente trabajó como Uber, informó que ya le devolvieron la ‘chamba’ en dicha televisora.

La actriz recordada por su participación en telenovelas como ‘Soy tu dueña’, ‘Te Sigo Amando’ y ‘María la del Barrio’, fue despedida en el año 2017 y a mediados de ese año ella buscó otra alternativa para poder mantenerse.

Se trata de la actriz mexicana Alejandra Procuna, quien en una entrevista en el año 2017, informó como la empresa la vetó.

Me dijeron en junio es tu último mes, esto me lo dijeron en enero. El actor de lo único que debe estar seguro es de que mañana no tendrá trabajo... es una realidad que tenemos los actores”, declaró.