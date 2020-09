'Está loca': Vanessa Claudio insulta a Irina Baeva por falsa denuncia de acoso

Nueva York, Estados Unidos.- Tal parece que las cosas no van del todo bien para Irina Baeva pues su participación en el programa de Televisa “Hoy” fue un fracaso, pero además recientemente tuvo un conflicto con un paparazzo, por lo que la conductora Vanessa Claudio la llamó “loca”.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, la novia rusa de Gabriel Soto compartió que estaba siendo perseguida por un reportero de Suelta la Sopa mientras corría por Central Park.

En un clip que publicó en sus Instagram stories, Irina Baeva señaló que el reportero la iba siguiendo y no dejaba de hacerle preguntas e incluso el nivel de acoso fue tal que personas que se encontraban en parque se acercaron a preguntarle si estaba bien.

No obstante, tras la denuncia de Baeva, los conductores del programa de Telemundo desmintieron que se tratara de una persecución y señalaron que esta falsa acusación era una estrategia de la rusa para llamar la atención.

En un video compartido por Suelta la Sopa se puede ver el momento en que Irina Baeva corría por el parque pero estaba lejos del reportero y poco a poco fue acercándose, el reportero tras saludarla comenzó a cuestionarla y para seguir la charla, comenzó a correr detrás de ella.

El presentador Lucho Borrego señaló que Irina quiere atención de la prensa de hablo hispana ahora que se mudó a Nueva York, por lo que la supuesta persecución solo fue una mentira para que la prensa de aquel país tenga conocimiento de que va a correr al pulmón de "La Gran Manzana" y así en próximos días ahora sí tener a algunos reporteros tras de ella.

Esa era la intención de Irina Baeva. Me parece astuta y estratégica. Si no quería que la agarraran en Central Park no hubiera puesto esa historia que iba a trotar ahí. Me parece que está demostrando que es una mujer inteligente, sagaz y astuta. Ha tenido la atención de toda la gente alrededor, está logrando que todo el mundo se dé cuenta”, apuntó.