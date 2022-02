Esta película de Tom Holland fue todo un fracaso, que ni el actor quiso promocionar

Estados Unidos.- Después del tremendo éxito en taquilla de “Spider-Man: No Way Home”, la película de Tom Holland, su carrera va en ascenso. Y es que el actor mundialmente conocido no para de cosechar éxitos, y no sólo con Marvel.

A sus 25 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas de entre los actores de su generación, quienes se encuentran picando piedra en la pujante industria de Hollywood, siendo uno de los artistas más buscados por distintas productoras.

A finales del año pasado, el actor de origen británico acaparó la atención de todos tras enfundarse de nueva cuenta en el traje arácnido para el lanzamiento de su nueva entrega de Spider-Man.

La carrera de Tom va en ascenso después del éxito con ‘Spider-Man: No Way Home’. Foto: Especial.

La tercera cinta de la saga que protagonizó encarnando a Peter Parker fue un completo éxito y causó furor en todo el mundo, a tal grado que logró superar todas las expectativas de los fanáticos con la aparición del primer “Spider verse”.

Sin embargo, para Holland no todo fue color de rosas durante el año pasado. Si bien para este 2022 tiene una agenda repleta de trabajo con nuevos estrenos, existe un largometraje que ni siquiera él se atrevió a recomendar.

Se trata de la cinta “Chaos Walking”, que se estrenó en marzo del año pasado y fue un completo fracaso tanto en taquilla, además de que la crítica la despedazó. En este proyecto el histrión interpreta a Todd Hewitt, un muchacho que se sumerge en distintos desafíos.

El guión de la película está basada en la novela de Patrick Ness, “El cuchillo en la mano”, la cual narra la historia de “Todd Hewitt”, un joven que piensa que todas las mujeres fueron asesinadas por alienígenas y aparentemente todos los humanos que quedan están en un pequeño pueblo de hombres en el que vive.

La película, a pesar de que tiene un atractivo concepto, no fue del todo aprovechada y llegó sólo a cosechar un 71% de puntaje en Rotten Tomatoes.

Al parecer Chaos Walking le da vergüenza al actor, que ni la promocionó. Foto: Especial.

Se sabe que de lo malo que es dicho film ni siquiera Thomas Stanley Holland, nombre real del actor, la quiso promocionar en sus redes sociales. Cada vez que está a punto de estrenar un nuevo proyecto, el artista acostumbra a promocionar sus trabajos en su cuenta de Instagram, pero en esta ocasión no hay ningún registro, pareciera que no tiene mucho interés en que sus fans conozcan este trabajo.

Además, hay que resaltar que también está el hecho de que el rodaje fue interminable debido a la apretada agenda que tenía en aquél entonces, al igual que su colega Daisy Ridley.

