Esta película provocó huelgas en Festival de Cannes por ‘escenas enfermizas’

París, Francia.- La película “Crimes of the Future” (Crímenes del futuro) provocó que los miembros de la audiencia quedaran asqueados tras la proyección de la cinta en el Festival de Cine de Cannes el día de ayer.

Le película estelarizada por Kristen Stewart, Léa Seydoux y Viggo Mortensen, está repleta de autopsias de niños, intestinos ensangrentados, mutaciones corporales y personas que están teniendo org…smos mientras se lamen sus heridas expuestas.

Se dice que varias personas abandonaron la sala durante el estreno de esta cruda trama durante los primeros cinco minutos de reproducción del filme.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

A este respecto, la revista Variety y el Daily Mail informaron que tras la exposición de la película hubo huelgas en el festival, mientras que Entertainment Weekly no reportó ninguna manifestación. Por su parte, el periodista del New York Times, Kyle Buchanan, posteó en su cuenta de Twitter que contó a 15 personas quienes no dudaron en salirse de la sala durante la proyección, esto por “desarrollos de la trama notablemente asquerosos”.

La mayoría de las personas dejaron la sala a los 5 minutos de haber comenzado el filme.

Pese a que la película fue demasiado explícita y “asquerosa” para algunos, el filme dirigido por David Cronenberg recibió una ovación de pie de siete minutos de los espectadores que se quedaron hasta el final.

Hay que destacar que el director no se sorprendió cuando varios espectadores decidieron irse, pues ya lo había predicho: “Hay algunas escenas muy fuertes. Quiero decir, estoy seguro de que tendremos huelgas en los primeros cinco minutos de la película. Estoy seguro de eso”, expresó.

“Algunas personas que han visto la película han dicho que creen que los últimos 20 minutos serán muy duros para la gente y que habrá muchas huelgas. Un tipo dijo que casi tuvo un ataque de pánico”, explicó Cronenberg.

A pesar de todo, David Cronenberg recibió una ovación de pie de los espectadores que se quedaron hasta el final. Foto: Especial.

Sin duda, con esta película se da la bienvenida de vuelta del estilo de terror corporal de David, un género que se señala que él es su creador.

Mortensen y Seydoux le dan vida a los artistas de performance llamados Saul Tenser y Caprice, quienes se encargan de cultivar y extirpar órganos humanos en el escenario frente a una audiencia en vivo.

En cuanto a Stewart, ella interpreta a Timlin, una investigadora quien se encuentra estudiando el “Síndrome de Evolución Acelerada”, la enfermedad que permite a Mortensen y Seydoux llevar a cabo su actuación.

ebecerril@am.com.mx