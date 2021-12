Estas son las series navideñas de Netflix que puedes disfrutar en familia

Ciudad de México.- Se dice que Navidad no empieza hasta que Mariah Carey no cante su tradicional single “All i want for christmas is you”, pero hoy que inicia el mes más mágico del año, podemos ir agendando los fines de semana de maratón con las series navideñas que Netflix nos ofrece para pasar gratos momentos en familia.

Llegó el momento en que saquemos el calendario para ir organizando esos tradicionales fines de encierro, y qué mejor que sean navideños de mantita y chocolate caliente, para ver los estrenos que la plataforma en streaming ya subió a su lista de estrenos para esta navidad 2021.

Llegó el momento de disfrutar de las series navideñas en familia. Foto: Especial.

Si bien este generoso repertorio trae contenidos de todo tipo, muchas películas, regreso de éxitos pasados, también trae series navideñas que sin duda nos harán disfrutar de horas de diversión familiar frente al televisor.

Netflix tiene en perfecto conocimiento que las vacaciones invernales están a la vuelta de la esquina y es momento de sacar las series navideñas para entretener a chicos junto con grandes, por lo que los visionados navideños ya incluyen estrenos, los cuales seguirán a lo largo de este mes, regularmente hasta en los días más señalados, como Nochebuena.

A continuación dejamos una lista completa con las sinópsis oficiales compartidas por la plataforma, para que junto con los tuyos empiecen a agendar sus fines de semana de maratón.

“Flow Navideño”

La comedia más romántica de la plataforma.

Un rapero en crisis de popularidad conoce a una periodista y ambos intentan aprovecharlo para mejorar en sus carreras. Lo que no imaginan es que la chispa va a surgir entre ellos haciendo más interesante esta Navidad. ¿Pueden hacer que funcione a pesar de sus diferencias?

“Elfos”

Con la esperanza de aprovechar las navidades para reconectar, una familia viaja a una isla remota en el archipiélago danés, solo para encontrarla controlada por miembros de una comunidad fuertemente religiosa que vive en armonía con unas feroces criaturas del bosque que al final resultan ser... elfos. Cuando la más pequeña de la familia lleva a casa a un elfo bebé, sin darse cuenta rompe el equilibrio en el que todo vivían y provoca un conflicto de vida o muerte en la isla.

“Cómo cargarse las Navidades”

(Segunda temporada)

Tumi, la rebelde de la familia, espera una Navidad tranquila esta vez, pero sus planes se van al traste, lo cual termina arruinando las fiestas. Una vez más, tiene que pasar los días antes de Navidad tratando de limpiar su nombre y el de su familia.

