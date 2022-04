Este actor asegura que trabajar junto a Will Smith fue una pesadilla

Estados Unidos.- Después de protagonizar la entrega de premios Oscar 2022 por la bofetada que le dio al comediante Chris Rock, el actor Will Smith sigue en el candelero, ya que varios han sido los famosos que han salido a opinar al respecto. Ahora el actor Paul Rodríguez rompió su silencio y reveló que el trabajar con el protagonista de “King Richard” fue una de las peores experiencias que ha tenido.

El actor de origen méxico-americano explicó que no le resultó muy grato compartir el set con el esposo de Jada Pinkett, pues recordó que cuando grabaron juntos la cinta “Alí”, Will no paró de tener malos tratos y desplantes en su contra.

Estas revelaciones las hizo para The Sun, y aseguró que “vivió una pesadilla” trabajando con su colega en el set de grabación, ya que tuvieron que interactuar mucho por los personajes que hicieron: Muhammad Ali, fue interpretado por Will Smith, y su doctor Ferd Pacheco, por Paul Rodríguez.

Paul Rodríguez lo intimidaba, incluso en muchas ocasiones lo amenazó. Foto: Especial.

Durante la charla Rodríguez confesó que Smith lo agredió de manera psicológica durante todo el rodaje, pero también se encargó de hacer que minimizaran a su personaje hasta dejarlo en un segundo plano.

Esa película estaba destinada a ser un gran trampolín en mi carrera, pero para mí terminó siendo una pesadilla debido a todo el repugnante abuso que recibí de Smith. Era malvado conmigo pero amable con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde... Y a veces creo que las heridas emocionales son tan profundas, si no más profundas, que las físicas", contó.

Paul Rodríguez recordó cuando Will Smith lo intimidaba, incluso en muchas ocasiones lo amenazó, además se encargó de poner a todo el elenco de la cinta en contra suya, algo que convirtió los lamados en toda una tortura.

(Ni siquiera recibí) la cordialidad más básica, ya sabes, ni siquiera 'Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?’ y contaminó a los otros actores. De repente, nadie quería pasar el rato conmigo. Michael Mann incluso comenzó a gritarme frente a todos los demás actores en las escenas grupales por cosas que ni siquiera estaba haciendo", recordó.

El actor asegura que Smith lo agredió de manera psicológica durante todo el rodaje Foto: Especial.

De acuerdo con el actor, Will Smith comenzó a tratarlo mal debido a que el verdadero Ferdie Pacheco propuso a Danny García para interpretarlo y desde ese momento, el protagonista de “Bad boys” nunca más lo volvió a aceptar como parte del reparto, además insiste en que es una víctima, al igual que Chris Rock.

Chris Rock solo recibió una bofetada en los Oscar... pero yo recibí una bofetada verbal de Will Smith todos los días. Esta industria ha sido muy generosa con Smith. Ha alcanzado las alturas más altas posibles y, ¿Cómo actúa? Es escandaloso, pero no sorprendente. Apuesto a que a medida que pasen los meses, descubriremos que no fui el único al que le trató mal", sentenció.

