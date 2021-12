Este actor sube 20 kilos, pierde exclusividad en Televisa y cierra su negocio

Ciudad de México.- Después de ser parte del elenco de codiciados galanes de novelas en Televisa por más de 40 años, en los que participó en más de 20 melodramas, poco queda de aquel actor.

Este polémico galán parece tener un carácter bastante fuerte, pues varias veces se ha visto envuelto en escándalos por golpear a periodistas, esto porque no le parecen las preguntas que le hacen. Se trata del actor Eduardo Yáñez, quien desde un inicio de su carrera fue ubicado como un actor polémico.

Es recordado por ser el galán de varias y destacadas telenovelas como “Dulce Desafío”, “Destilando Amor”, “Fuego en la sangre”, entre otras.

Como se recordará, el histrión logró consolidarse como un galán de telenovelas, pues además de tener un rostro atractivo, a consideración por el público televidente, también destacaba por su físico robusto y ejercitado.

Recientemente llamó la atención de los reflectores al reaparecer en la televisión mexicana, como invitado en el matutino de la televisora de San Ángel, Hoy, pero lucía irreconocible por lo que declararon usuarios en las redes sociales del programa.

Internautas aseguraron que el famoso parecía otro, pues además de lucir un rostro algo deforme, se dejó ver con hasta 20 kilos de más.

Ante las ola de críticas que Eduardo Yáñez se descuidó de más, fue el mismo actor quien dio la cara para explicar que su drástico aumento se debió a que se automedicó por padecer un fuerte dolor en la espalda, sin saber lo qué contenían dichos fármacos ni los efectos secundarios de ellos

Estaba atravesando por un momento muy complicado en cuestión de dolor en la espalda y me automediqué, pero yo no sabía que eso tenía cortisona, me hinché y ya que me di cuenta lo dejé”, confesó.