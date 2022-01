Este comediante terminó vendiendo gel desinfectante para sobrevivir y pagar sus medicamentos

Ciudad de México.- Antes, la barra de comedia de el canal Las Estrellas era muy fuerte y fue toda una generación de comediantes que gozó de las mieles del triunfo y de mucho trabajo, pero con el paso del tiempo los hábitos de consumo televisivo fueron cambiando, a tal grado que ahora uno de los comediantes que brilló con luz propia, ahora vende gel desinfectante para poder comprar sus medicamentos.

Si bien se dice que cuando te esté yendo bien guardes algo de dinero, ya que la vida es como una rueda de la fortuna, este profesional de la comedia hizo caso omiso, no se sabe si por falta de ganas o por las necesidades que se van presentando en el día a día.

Ricardo Hill padece de EPOC y depresión crónica. Foto: Especial.

Lo cierto es que fue justo esa falta de ahorro la que afectó severamente la economía de este famoso comediante quien tras el desaire de su casa Televisa, se las ha visto duras debido al desempleo.

Se trata de Ricardo Hill, quien estuvo varios años en la cima de la fama, con programa tras programa exitoso, participó en la otrora exitosa barra cómica de Televisa como “La Parodia”, “La Hora Pico” y “El privilegio de mandar”.

Pero al pasar los años este actor sufrió una aparatosa caída, ya que luego de salir de la televisora de San Ángel, ha vivido la desfortuna de estar sin trabajo desde hace tiempo, situación que se agravó con la pandemia por Covid-19 lo cual conllevó el cierre de espectáculos y de grabaciones. Fue así que sigue sin empleo además de que le fue diagnosticada una grave enfermedad.

Pero Ricardo no se dejó vencer por las adversidades ya que en 2020 comenzó un nuevo negocio para sobrevivir y poder pagar el tratamiento para la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que padece, así como su tratamiento para la depresión crónica.

Durante una charla improvisada con los medios de comunicación, el actor comentó de qué trata su nuevo emprendimiento:

Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes. Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que yo venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero y sí lo estoy vendiendo”.

El comediante espera poder regresar a la televisión mexicana. Foto: Especial.

El cómico reveló que no podía pagar su medicamento antidepresión sin las prestaciones que le facilita la Asociación Nacional de Actores (ANDA), ya que un pase de 200 pesos le incluye la atención y las medicinas.

En estos días, Ricardo Hill platicó con el periodista Eden Dorantes, y reveló que ha bajado 15 kilos, además confesó que su situación en estos dos años no ha cambiado mucho, ya que sigue sin poder regresar a hacer comedia a la pantalla chica.

Destacó que en los últimos años Televisa sólo lo requirió como invitado para la octava temporada de “Me Caigo de Risa”, pero no le ha hablado acerca de un nuevo contrato, lo cual desea con ansias.

