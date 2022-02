Estados Unidos.- En esta semana que terminó, William Valdés regresó llorando a su antiguo trabajo, el matutino Despierta América, esto tras ausentarse del matutino Venga la Alegría en el que actualmente se encuentra laborando.

El motivo de la aparición de William en Univision, fue porque el programa se encuentra festejando 25 años al aire, por lo que invitaron a varios conductores de antaño para departir y recordar viejas anécdotas.

Por esta razón, los conductores recordaron su estancia en la emisión antes de partir a buscar oportunidades en México, en proyectos similares como el programa Hoy, en Televisa, y Venga la Alegría, en Tv Azteca, donde se encuentra trabajando actualmente.

Hace cinco años William salió del programa, cuya emisión abarca el área de Estados Unidos, por lo que el presentador regresó con lágrimas en los ojos para hablar de su salida en medio del escándalo.

Recordemos que lo dieron de baja debido a su mal comportamiento, derivado de su adicción a sustancias ilícitas y al alcohol.

William Valdés aprovechó el escaparate, para ofrecer disculpas a todas las persona que integran la producción de es el programa, a quienes afectó con su comportamiento, y aseguró que en estos años fuera del programa, ha aprendido a ser agradecido:

Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí, Despierta América lo era todo y no lo sabía”.