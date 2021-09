Ciudad de México.- Ya es inicio de mes, y como ya es costumbre, Netflix sacará parte del contenido de vasto catálogo para este mes de septiembre, por lo que te recomendamos revisar la lista y sintonizar el contenido, porque se esfuma.

Debido a su baja audiencia, por su licencia o simplemente para liberar espacio, te presentamos la siguiente lista con los títulos que han expirado, sin saber si volverán a ser parte de la plataforma. Así que solo resta apurarte a ver lo que tienes rezagado en “Mi lista”, antes de que desaparezca.

Toma en cuenta que esta lista negra es actualizada continuamente, así que deberás estar pendiente de futuras actualizaciones.

Películas que salen de Netflix en septiembre 2021

1 de septiembre

Araromire

Baile urbano

Belleza Americana

Bon Bini Holland

The Bridge

Caso 39

The CEO

Chicas pesadas

Climax

The Drowning

Los dueños de la calle

Dukhtar

Escuela de Rock

La Estafa Maestra

El expreso polar

Godzilla

Han Llegado

La Historia Oficial

El Justiciero

El libro de imágenes

La maldición de Chucky

Mokalik

Ni en tus sueños

Obras públicas

October 1

Phone Swap

Piensa como hombre

Segunda Mano

El Smoking

Tenemos que hablar

Un asunto de familia

XXY

4 de septiembre

Pateando y gritando

5 de septiembre

Un Amor Verdadero

7 de septiembre

Annabelle 2: La creación

8 de septiembre

Halloween

12 de septiembre

La gran aventura LEGO

13 de septiembre

Los Hombres Alegres: Los demonios yoruba

Jhonny English 3.0

King of Boys

The Wedding Party 2: Destination Dubai

14 de septiembre

Las crónias de Spiderwick

Pokémon: ¡Feliz cumpleaños!

15 de septiembre

Chief Daddy

Cuarto de guerra

Juego de Honor

Un Príncipe en Nueva York

Tengo tres esposas

17 de septiembre

Sully

Series de Netflix que salen en septiembre de 2021

1 de septiembre

The Fierce Wife

Top Chef

14 de septiembre

Cabañas extraordinarias en Gales

How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny

15 de septiembre

Los Caballeros del Zodiaco: La saga de Hades

Life

Documentales que salen de Netflix en septiembre de 2021

4 de septiembre

The Dawn Wall

11 de septiembre

Nuestro padrino

15 de septiembre

Justin Bieber: Never say never

Inside the Freemasons

Trixie Mattel: Articulada

17 de septiembre

Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives

18 de septiembre

Sepultura Endurance

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos