México.- Ángela Aguilar estrenó el videoclip de su tema "Fuera de servicio", que ella misma escribió inspirada en la vez que le rompieron el corazón.

El videoclip de la canción "Fuera de servicio", interpretada por Ángela Aguilar, se estrenó de manera exclusiva a través de su cuenta oficial de Facebook y que rápidamente logró 42 mil reacciones y casi 2 mil comentarios entre los que destacaban halagos para la joven cantante.

Aunque la melodía pertenece a su álbum titulado "Mexicana enamorada", que lanzó en septiembre del año pasado, apenas ahora estrenó el video en el que aparece la más joven de la dinastía Aguilar cantando con un enorme mural hecho con grafiti de fondo.

Ángela Aguilar reveló que compuso el tema luego de romperse el corazón 'ella solita'. Captura de video

"Fuera de servicio" es un tema compuesto por la propia Ángela Aguilar, inspirado en un rompimiento amoroso, como ella misma lo reveló.

"Se trata de cuando una vez me rompí el corazón yo solita, que me ilusioné con alguien y quería escribirle una canción al teléfono, porque yo decía 'el teléfono me hace sentir muy triste porque yo sé que no voy a recibir la notificación que quiero recibir... sé que no me va a llamar la persona que quiero que me llame", contó Ángela.

Tras su debut en solitario en la Feria de León 2022, Ángela Aguilar contó a los medios que no es que alguien le haya roto el corazón, sino que ella misma se lo rompió.

Nadie me ha roto el corazón, nada más yo, soy bien enamoradiza, yo solita me rompí el corazón, pero sirvió para muchas canciones", expresó.

“El teléfono, el teléfono me hace sentir muy triste, fue mi decisión marcarte y la tuya no decidirte, en mis mensajes y llamadas ya no sé qué más decirte y aunque te ame como a nadie, ya no pienso más rogarte”, dice parte de la letra de “Fuera de servicio”.

Durante el video, un artista trabaja en un enorme mural hecho con grafiti, que para el final de la canción queda terminado. Captura de video

Quiere debutar como actriz

Pepe Aguilar sorprendió en su visita a la Feria de León 2022 al revelar que ya trabaja en una serie biográfica de la dinastía Aguilar, y que lo hará nada menos que de la mano del productor Simon Fuller, creador de exitosos programas de televisión como American Idol.

Y en esta serie no pueden faltar don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre, por lo que Ángela Aguilar ya levantó la mano para dar vida a su abuela, pues considera que sería un honor.

