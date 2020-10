Ester Expósito deleita a sus fans en diminuto bikini rojo

España.- La guapa actriz española Ester Expósito compartió con sus 25.6 millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que derrocha sensualidad, posó en un diminuto traje de baño de dos piezas en color rojo.

La guapa española de 20 años, quien mantiene un noviazgo con el actor mexicano Alex Speitzer, compartió esta postal en la que aparece en traje de baño rojo pasión que resalta su belleza.

En la imagen, Ester Expósito aparece recostada en una toalla, cubriéndose del sol, pero sin dejar de mostrar su escultural silueta.

Ester Expósito es una actriz española, mejor conocida por interpretar a Carla Rosón en la serie española de Netflix, Élite.

Y como seguramente era su intención, causó revuelo y reacciones de sus fans, quienes le señalaron lo hermosa que es.

¿Y no me invitas? Nuestra relación se ha terminado”, “¿Qué se sentirá levantarse y verse así?”, “Bombón”, “Qué belleza”, “Por favor te pido, es miércoles. No me la compliques en mitad de semana, me hace mal”, le escribieron sus ciberfans.