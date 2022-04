Esto dijo Brandon Peniche de su regreso a Tv Azteca

Ciudad de México.- Después de tantos rumores que apuntaban a que el actor Brandon Peniche regresaría a conducir el matutino Venga la alegría de Tv Azteca, ahora que terminó de grabar la telenovela “Contigo Sí” en Televisa, es él quien salió a aclarar todos los dimes a su alrededor.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde el también presentador reveló si es verdad que va a regresar a TV Azteca y a reintegrarse al programa Venga la Alegría, pues recordemos que comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en 2009, y tras no encontrar algún proyecto donde participar, decidió unirse a la empresa del Ajusco en el 2017, donde inició una nueva etapa como conductor.

En las filas de Venga la Alegría permaneció desde el año 2018 hasta el 2021, cuando le ofrecieron el protagónico del melodrama “Contigo sí”, cuyo productor ejecutivo fue Ignacio Sada y el productor general fue Arturo Pedraza, en el mes de julio del 202.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Después de la telenovela en la que participó, se dice que el actor se va a un reality. Foto: Especial.

El hijo de Arturo Peniche se reincorporó a las filas de Televisa para retomar su carrera cómo actor; pero en vísperas de cumplir el año en la televisora, el periodista Álex Kaffie dijo que Peniche podría regresar a la empresa del Ajusco, pero no como miembro de Venga la Alegría, sino para ser uno de los 12 participantes del nuevo programa Soy Famoso... ¡Sácame de aquí!, demostrando su resistencia ante los retos y pruebas extremas a las que estará sometido.

“Todo indica que Brandon Peniche vuelve a televisión Azteca (recordemos que botó su puesto de trabajo en Venga la Alegría para largarse a hacer una telenovela [Contigo Sí] a Televisa. Me entero que la televisora del Ajusco le ha hecho la invitación de participar en el 'reality' de pruebas extremas Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!. Por ende si acepta regresará a la empresa de la que se fue", compartió.

Brandon Peniche aclaró que cuando tenga algún proyecto él mismo lo anunciará. Foto: Especial.

Ahora, es el mismo Brandon quien decidió responder a este rumor, afirmando que el “Villano de los espectáculos” estaba mal informado, pues aseguró que a él no lo invitaron a ningún lado y no iba a entrar a ningún reality, y dejó en claro que cuando tuviera otro proyecto él mismo lo anunciará.

“Oigan, por cierto, estoy viendo que están diciendo que voy a entrar a un programa, que me invitaron… ¡no me invitaron a ningún lado! No voy a entrar a ningún programa. Así que cualquier cosa que vaya a empezar, yo les aviso, ¡ánimo!", aclaró Brandon.

ebecerril@am.com.mx