Esto dijo Frida Sofía después de que Alejandra Guzmán la sacó de su herencia

Estados Unidos.- Hace unos días se filtraron unos audios en los que se puede escuchar a Alejandra Guzmán que comentaba acerca de dejar fuera de su testamento a su hija Frida Sofía, esto como consecuencia de su comportamiento al hacer señalamientos públicos acerca de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

Como se sabe, es a través de las historias de su cuenta en Instagram es donde a la joven le gusta responder de las controversias en las que se ve envuelta, por lo que en esta ocasión tomó su teléfono y dejó muy claro que lo que haga su mamá con su herencia, no le importa.

En el video que compartió para sus miles de seguidores, la nieta de Silvia Pinal muestra a una mujer que finge estar haciendo una mezcla musical en una tornamesa de nieve y agregó un mensaje. “Como cuando te ‘desheredan’ pero la fiesta sigue”, escribió.

Fida se la pasa compartiendo lo que podrían ser indirectas hacia su madre. Foto: Especial.

Con este mensaje la también influencer hace del conocimiento de todos que no está interesada en los bienes que podría heredar por parte de su mamá cuando ella pase a mejor vida.

Recordemos que cuando se dio la controversia con su familia, la joven rebelde decidió quitarse el apellido Guzmán, para solo utilizar el de Moctezuma, apellido de su padre.

Recientemente habló ante las cámaras del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca y reveló:

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners, somos 50/50″, comentó.

Fridda se fue como hilo de media despotricando de su progenitora, y agregó que en caso de que esto sea verdadero o que intérprete de “La Plaga” tome alguna otra acción legal, tendría problemas con las autoridades de Estados Unidos; además de que tener un departamento no significa nada para ella.

“No vivo con un pinch* departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal bro”, agregó.

La nieta de Silvia Pinal compartió varias historias en Instagram para asegurar que no le importa su herencia. Foto: Especial.

Por otra parte, se mencionó en el programa La Mesa Caliente que sería Apolo, el hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, quien supuestamente se quedaría con la herencia que le corresponde a Frida:

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo” dijo Alejandra sobre poner a Apolo en el testamento. “Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar” añadió. “Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, comentó la cantante.

